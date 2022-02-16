Песков: практика выдачи паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает минские соглашения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Практика выдачи российских паспортов в Донбассе не нарушает минские соглашения, Москва делает это из гуманитарных соображений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта практика не является нарушением минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны", - сказал Песков.

Он отметил, что "граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, - и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг". "Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная", - добавил Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 февраля сообщил, что обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке доклада в связи с предоставлением Россией гражданства жителям Донбасса.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По данным на конец января 2021 года, более 720 тыс. жителей ДНР и ЛНР воспользовались правом получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Киев заявил, что считает незаконной выдачу паспортов Российской Федерации и не будет их признавать.