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Кризис на Украине

Песков заявил, что у НАТО есть проблемы в системе оценки ситуации

Так представитель Кремля отреагировал на высказывания руководства альянса о концентрации российских войск вблизи украинской границы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. НАТО испытывает проблемы в системе оценки происходящих событий, когда не видит возвращения российских военнослужащих в места постоянной дислокации после учений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания руководства альянса о концентрации российских войск вблизи украинской границы.

"Определенный гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО, это наверняка не дает возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию", - сказал представитель Кремля. Он повторил, что "у НАТО проблема присутствует, проблема имеется в системе оценки ситуации", и утвердительно ответил на предположение, что в НАТО неверно оценивается ситуация.

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