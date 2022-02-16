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Кризис на Украине

Песков назвал деловым разговор Путина и Шольца

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, продолжительность встречи не является показателем содержательности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Разница в продолжительности переговоров президента РФ Владимира Путина с тем или иным иностранным лидером не свидетельствует о разной содержательности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что встреча Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля заняла более трех часов, тогда как переговоры ранее с президентом Франции Эмманюэлем Макроном - более пяти.

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"Продолжительность разговора вряд ли является мерилом содержательности. И с президентом Макроном, и с канцлером Шольцем переговоры были деловые и весьма и весьма конструктивные", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что с лидером ФРГ у президента был "весьма доверительный, конструктивный, рабочий разговор".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
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