Песков считает, что до кульминации западной антироссийской истерии еще пока далеко

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Характер течения западной антироссийской истерии показывает, что до ее кульминации еще далеко, ремиссия наступит не сразу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя не сбывшийся "прогноз" западных СМИ о якобы намечавшемся нападении России на Украину и отвечая на вопрос, можно ли считать это кульминацией истерии Запада.

"Характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "очень важно, чтобы представители западных СМИ хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось".

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Российская сторона последовательно отвергала утверждения о "вторжении". В частности, Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.