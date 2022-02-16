МГЕР воссоздала Политический совет для формирования политической повестки

КУБИНКА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" на X съезде в среду приняла решение в новом формате воссоздать Политический совет для формирования своей политической повестки.

В совет вошли руководители структурных подразделений МГЕР и представители партии "Единая Россия", всего 12 человек. В их числе зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, депутат Госдумы и руководитель МГЕР в Московской области Александр Толмачев, финалист конкурса "Лидеры России. Политика" и руководитель международного направления молодогвардейцев Виктория Федосова, замруководителя департамента образовательных проектов управления политической работы центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Сергей Плешков, депутат госсовета Татарстана и федеральный координатор МГЕР Динар Бариев, депутат заксобрания Челябинской области Дамир Утарбеков.

Политический совет существовал в МГЕР до 2010 года и состоял в основном из представителей региональных отделений организации. Избранный на сегодняшнем съезде председатель координационного совета МГЕР Антон Демидов подчеркнул, что основная функция нового совета - формирование собственной политической повестки организации. "Рассчитываем, что создание регулярно действующего Политического совета обеспечит консолидированное планирование и достижение федеральных целей организации на новом этапе", - отметил Демидов.

Также на съезде расширен состав координационного совета, принята обновленная система рейтингования региональных отделений, линейка новых проектов и целостная концепция развития до 2024 года.

Новый электоральный цикл

"Три кита, на которых, я считаю, организация должна войти в новый электоральный цикл - у нас впереди 2024, 2026 годы - это, безусловно, волонтерство, мобилизация и улицы, об этом тоже не стоит забывать", - подчеркнул на съезде секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Есть большое количество проектов, которые "Молодая гвардия" успешно реализовывала, и уверен, что возьмет уже в новое политическое будущее. Это и международная составляющая. Мы видим, что происходит на ближних рубежах нашей страны, что происходит в мире в целом. Я думаю, что международное направление также достойно внимания", - сказал он.

Кроме того, на съезде был анонсирован запуск молодежных штабов общественной поддержки и молодежных избирательных штабов молодогвардейцев. Как отметил Турчак, в период избирательной кампании 2021 года штабы общественной поддержки "Единой России" доказали свою эффективность.

Штабы будут осуществлять технологическое сопровождение участия молодых кандидатов до 35 лет в избирательных кампаниях и наблюдение на выборах, создадут молодежный контрпропагандистский центр, будут вести контроль информационной, мобилизационной и электоральной деятельности. "Молодежные штабы общественной поддержки будут вовлекать в повестку партии и аккумулировать молодежные общественные и студенческие организации, формировать и дополнять предложения от молодежи в народную программу "Единой России", - уточнили в пресс-службе МГЕР.