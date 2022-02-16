Лавров заявил, что Запад выдал за свои ранее выдвинутые РФ предложения по безопасности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запад преподнес как свои собственные предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Москвой, но отвергнуты. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел.

"Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы", - сказал Лавров.

Лавров сообщил, что Россия проинформировала бразильскую сторону о шагах, предпринимаемых в диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности.

"Мы подробно сегодня проинформировали наших собеседников о тех шагах, которые мы предпринимаем по поручению президента [России Владимира] Путина в диалоге с США и НАТО", - сказал он.

Лавров заявил, что Россия готова к предложенному Западом диалогу по отдельным вопросам безопасности, но не в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток.

"Мы считаем это позитивным шагом и будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснения принципиальных вопросов нашей позиции, которые касаются необходимости пресечь безоглядное продвижение НАТО на восток, искать другие пути обеспечения безопасности всех стран Евроатлантики, и об этом президент [РФ Владимир Путин] на своих пресс-конференциях подробно говорил", - сказал он.