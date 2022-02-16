Лавров: РФ поддерживает включение Бразилии в список постоянных членов Совбеза ООН

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия подтвердила, что выступает за включение Бразилии в список постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

"Мы сегодня говорили о нашем сотрудничестве в ООН. Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета Безопасности. Мы сегодня подтвердили, что РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки", - сказал министр.

Лавров также отметил, что Москва и Бразилиа ведут тесное сотрудничество в ООН по вопросам безопасности. "Мы тесно взаимодействуем в ООН по самым разным направлениям, которые касаются укрепления международной безопасности, урегулирования региональных конфликтов, обеспечения безопасности космической деятельности и недопущения вывода оружия в космос, - добавил он. - Также мы сотрудничаем и по вопросам укрепления Конвенции по запрещению химического оружия без попыток размыть ее ключевые положения".

Лавров сообщил, что Россия и Бразилия договорились о координации своих подходов в сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Еще одна важная тема нашего диалога - это проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Мы договорились сегодня координировать наши подходы в контексте подготовки Обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - сказал он.