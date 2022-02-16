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Кризис на Украине

Посольство РФ в КНР раскритиковало Джонсона за нагнетание истерии вокруг Украины

Британский премьер призывал урегулировать ситуацию путем диалога

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Китае раскритиковало запись в официальном аккаунте премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в китайской социальной сети Weibo за нагнетание "управляемой истерии" вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в ее аккаунте в Weibo.

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"Очередной пример информационной войны Запада против России. Заявление Даунинг-стрит абсурдно и направлено на дальнейшее разжигание управляемой истерии вокруг якобы готовящегося российского "вторжения" на Украину. Подобные действия западной пропаганды министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "информационным терроризмом", - говорится в сообщении посольства.

"РФ не ведет какой-либо существенной военной деятельности, ее войска находятся на своей территории и никому не угрожают. Если Запад действительно настроен заниматься уменьшением военной опасности, то им стоило бы обратить внимание на действия Украины и ее покровителей, которые такую опасность и создают", - отмечается в заявлении российской дипломатической миссии. "В качестве примера эскалации - дальнейшее военное освоение украинской территории странами НАТО путем поставки туда крупных партий вооружения", - говорится в сообщении посольства.

В официальном аккаунте британского премьера во вторник был опубликован призыв урегулировать ситуацию путем диалога. "Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем все стороны к диалогу. Правительство России должно избежать решения, которое станет катастрофической ошибкой для их страны", - отмечается в посте британского премьера.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.

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УкраинаВеликобританияРоссияКитайКризис на УкраинеДжонсон, Борис
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