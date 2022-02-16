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Песков заявил, что Путин не последует примеру Байдена, обратившегося к россиянам

Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, не планируется ли обращение президента, в шутку уточнил, не имеется ли в виду "призыв не нападать на Канаду"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет делать ответного обращения после обращения президента США Джо Байдена к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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В беседе с журналистами в среду представитель Кремля, которому был задан вопрос, не планируется ли обращение Путина, в шутку уточнил, не имеется ли в виду "призыв не нападать на Канаду".

Переходя на серьезный тон, Песков заверил: "Нет, [обращение Путина] не планируется". "Потому что, во-первых, президент постоянно разъясняет всему миру - за последнюю неделю несколько раз уже были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию Российской Федерации", - пояснил представитель Кремля.

По его мнению, "объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее фактически информационно чуть ли не требуют Соединенные Штаты Америки и европейские столицы, наверное, было бы неразумно". "Я имею в виду [разъяснять], почему Россия не нападает на Украину", - уточнил представитель Кремля.

Байден, выступая во вторник в Белом доме, обратился к российскому народу с заявлением о том, что не верит в желание России вести войну с Украиной. "Обращаюсь к российскому народу - вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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