Лавров: РФ будет иметь основания принять аналогичные меры при введении санкций Британией

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Москва будет иметь все основания принять аналогичные меры, если новые антироссийские санкции Лондона вступят в силу. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания, да, в общем-то, будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, РФ надеется, что другие страны Запада не станут поддерживать попытки Великобритании запустить новую волну антироссийских санкций.

"Мы знаем, насколько Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом. Очень надеюсь, что другие страна Запада являются более ответственными игроками, что они эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн разгадают и не станут поддерживать. Но в любом случае подчеркну, что и российское правительство, и наш парламент не останутся безразличными к тому, что пытаются вытворять на Западе", - указал министр.