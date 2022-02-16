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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Рябков: Россия и США пока не согласовали график будущих контактов по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость продолжать диалог по гарантиям безопасности без агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон пока не согласовали график предстоящих контактов по вопросам гарантий безопасности. Об этом в среду заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Нет, пока ничего не согласовали [по новым переговорам]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как указали в МИД РФ глава ведомства в ходе беседы подчеркнул необходимость продолжать диалог по гарантиям безопасности без агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном, и призвал к прагматичному подходу в соответствующей теме. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичБлинкен, ЭнтониПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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