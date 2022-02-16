Косачев: Байден в своем выступлении сделал акцент на дипломатию, а не на военный фатализм

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил перемены в тональности и "явный акцент на дипломатию, а не на военный фатализм" в выступлении президента США Джо Байдена. Байден, выступая во вторник в Белом доме, обратился к российскому народу с заявлением о том, что не верит в желание РФ вести войну с Украиной.

"Показательная патетика означает как минимум некоторые перемены в тональности. Пока еще достаточно осторожные, с весьма серьезной оглядкой на Конгресс, где до сих пор прочен "ястребиный" антироссийский консенсус двух партий и многие жаждут крови. Тем не менее, явный акцент сделан на дипломатию, а не на военный фатализм", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, в этом президент США "в какой-то мере продолжил линию своих союзников" - лидеров Франции и Германии, побывавших в Кремле. "В частности, Байден отметил, что Соединенные Штаты "готовы с помощью дипломатии заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для стабилизации ситуации с безопасностью в Европе в целом". То есть - наши месседжи услышаны: обсуждать надо безопасность в Европе в целом", - отметил вице-спикер СФ.

Еще более оптимистичной он счел фразу о том, что необходимо "предоставить дипломатам все возможности для достижения успеха" и что есть реальные способы разрешить существующие проблемы в сфере безопасности, "потому что речь уже не просто о позитивном факте начала переговоров, но и о вере в их возможный успех".

По мнению Косачева, неслучайно приведен и стандартный набор угроз. "Звучало именно так, чтобы потом, когда война, конечно же, не состоится, можно было однозначно заявить о том, кто именно повлиял на "выбор" Москвы. Проблема, однако, в том, что и США отнюдь не на 100% контролируют ситуацию", - отметил парламентарий. Он добавил, что Байден уверен в том, что, вооружая Украину, Америка вносит вклад в стабилизацию.

"Однако реальность имеет свойство не подчиняться чьим-либо расчетам. Вооружение Грузии и обещание решительной поддержки Запада в свое время вскружило голову Саакашвили, который начал боевые действия против Цхинвала и миротворцев", - продолжил заместитель председателя СФ. "И, на мой взгляд, Байдену, если он действительно хочет избежать войны, пора послать сигнал не Москве, а Киеву: кто не хочет войны, не должен ее провоцировать", - заключил политик.

Нагнетание напряженности

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном "вторжении" России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. Представитель Кремля не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.