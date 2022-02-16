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Посол РФ: российские военные через три-четыре недели могут вернуться на обычные позиции

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Конфигурация вооруженных сил на западе России через три-четыре недели может вернуться в обычное состояние, считает посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

"Я могу сказать вам, что, возможно, через три-четыре недели конфигурация сил в западном регионе России вернется в обычное, стандартное состояние. Мы проводим плановые учения с Вооруженными силами Белоруссии. Они завершатся к 20 февраля, и эти войска будут отведены. Вы можете проверить на следующей неделе", - сказал дипломат в интервью телеканалу RTE, вышедшем в эфир в среду.

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