Антон Демидов избран председателем координационного совета "Молодой гвардии Единой России"

КУБИНКА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов избран руководителем совета. Соответствующее решение было принято в ходе съезда координационного совета МГЕР.

"Председателем координационного совета всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" избран Демидов Антон Вячеславович", - объявил глава счетной комиссии съезда Василий Носков после подсчета голосов.

Демидов ранее руководил политотделом общественного движения "Новое поколение", советом общественного фонда поддержки гражданских инициатив "Город", был лидером "Волонтерской роты". С 2021 года исполнял обязанности председателя координационного совета МГЕР.