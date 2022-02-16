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Антон Демидов избран председателем координационного совета "Молодой гвардии Единой России"

Он ранее руководил политотделом общественного движения "Новое поколение"

КУБИНКА /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов избран руководителем совета. Соответствующее решение было принято в ходе съезда координационного совета МГЕР.

"Председателем координационного совета всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" избран Демидов Антон Вячеславович", - объявил глава счетной комиссии съезда Василий Носков после подсчета голосов.

Демидов ранее руководил политотделом общественного движения "Новое поколение", советом общественного фонда поддержки гражданских инициатив "Город", был лидером "Волонтерской роты". С 2021 года исполнял обязанности председателя координационного совета МГЕР.

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