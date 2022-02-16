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Путин продлил срок службы своему помощнику Левитину

Срок федеральной государственной гражданской службы Игорю Левитину продлили до 21 февраля 2023 года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил срок службы своему помощнику Игорю Левитину. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Левитину продлевается "срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2023 года".

Левитин родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области. Выпускник Военного училища железнодорожных войск и военных сообщений, Военной академии тыла и транспорта по специальности "инженер путей сообщения". Служил и работал на железных дорогах. В 2004 году был назначен министром транспорта, с 2012 года - советник президента РФ, с 2013 года - помощник президента РФ.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен.

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