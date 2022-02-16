Посол РФ в Турции: крики о российском "вторжении" обернутся пропагандистским "пшиком"

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Крики о предстоящем российском "вторжении" заведомо обернутся пропагандистским "пшиком", заявил в среду в интервью телеканалу TRT World посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Заполошные крики о предстоящем российском "вторжении" заведомо обернутся пропагандистским "пшиком". Мы не напали вчера, не напали сегодня, не нападем и завтра, потому что вообще не собираемся ни на кого нападать. И вообще дело не в Украине - при всей любви и уважении к ней. Мы просто вынуждены рассматривать Украину в глобальном военно-политическом контексте как страну, с территории которой на Россию могут полететь ракеты и, возможно, самолеты - носители ядерного оружия. Так что дело прежде всего в России, в ее безопасности и целостности", - пояснил дипломат.

По словам Ерхова, Россию "уже три десятка лет успокаивают: мол, НАТО для вас не угроза, его расширение для вас не опасно и так далее".

"Но одновременно альянс расширяется и расширяется на Восток, и его инфраструктура, включая современное ударное вооружение, все приближается и приближается к нашим границам. Мы "успокаивающим" заявлениям из Брюсселя не верим. Блок был в свое время создан против моей страны, которая тогда называлась Советский Союз, и этот "заряд" против моей страны у него остается и сейчас, что бы и кто бы нам ни говорил. Не верим и в аргументы о миролюбии Североатлантического альянса - цинизм и двуличие подобных тезисов убедительно показали и бомбежки Сербии, и оккупация Ирака, и провалившаяся операция в Афганистане и многое другое. Поэтому и потребовали от "коллективного Запада", конкретно от Вашингтона и Брюсселя, гарантий нашей безопасности, причем в письменной и в юридически обязывающей форме", - добавил он.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В частности, в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из страны вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.