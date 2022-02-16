Грушко: сокращение числа наблюдателей ОБСЕ на Украине скажется на выполнении их задач

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сокращение численности действующей на Украине Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ негативно скажется на том, как она выполняет свои функции. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Понятно, что такое сокращение численного состава миссии будет сказываться очень негативно на ее функциях и на выполнении этого мандата, которые не ограничиваются только наблюдением за ситуацией в сфере безопасности на линии соприкосновения, а также предусматривают мониторинг в сфере соблюдения прав человека, и это очень важный элемент", - сказал дипломат.

Он добавил, что некоторые страны, отзывая своих представителей в СММ ОБСЕ на Украине, пытаются вовлечь организацию в политические игры.

"Мы действительно обеспокоены решениями некоторых стран - членов ОБСЕ в обход, кстати говоря, коллективного органа постоянного совета, который не принимал никаких решений в отношении миссии, передислокации или вывода части ее сотрудников, - сказал он. - Но они приняли решение в отношении своих сотрудников, которые работают в составе миссии от соответствующих стран. Это очень тревожный признак. Это означает, что некоторые страны пытаются вовлечь и миссию, и через нее саму ОБСЕ в очень неблаговидные политические игры вокруг Украины".