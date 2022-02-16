Грушко назвал сообщения о планах Москвы по Прибалтике частью кампании по демонизации РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Публикации о якобы злонамеренных планах РФ в отношении Прибалтики идут в русле кампании по демонизации России. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это абсолютно вытекает из логики политики информационной кампании по демонизации России", - сказал он.

По словам замминистра, если бы вдруг Украина ушла из международной повестки дня и Киев выполнил минские договоренности, тогда возникает вопрос: "Зачем нужна НАТО и зачем нужны все эти бессмысленные усиления восточного фланга". Чем им заниматься? Они сами для себя ставили задачу извлечь уроки из афганской кампании, сделали краткое заявление о том, что была проявлена недостаточная готовность к консультациям с союзниками со стороны Вашингтона. Этим бы, наверное, занимались", - добавил Грушко.

"Если Украины не будет - будет Прибалтика. Не будет Прибалтики - припишут нам еще какие-то злонамеренные планы", - подчеркнул дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.