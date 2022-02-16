В Совбезе РФ заявили, что США стремятся оспорить права России в Арктике

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. США расширяют присутствие своих военных в Арктике и стремятся оспорить права России в этом регионе. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

"В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", - констатировал он.

Представитель Совбеза РФ обратил внимание на то, что " США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев с управляемым ракетным оружием в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе "арктической дивизии".