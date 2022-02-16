Глава делегации РФ заявил в ОБСЕ, что Украина должна провозгласить внеблоковый статус

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия будет настаивать, чтобы НАТО публично объявила об отказе принять в свой состав Украину, а Киев должен провозгласить нейтральный и внеблоковый статус, заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

"Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", - говорится в распространенном заявлении Гаврилова.

Он отметил, что необходимость выполнения указанной декларации зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. При этом действующая конституция Украины от 28 июня 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада Украины руководствуется вышеупомянутым Актом, добавил Гаврилов.