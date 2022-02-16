СБ РФ: перенасыщение Украины оружием может создать в Киеве иллюзию непобедимости

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Поставки большого количества вооружений на Украину могут спровоцировать Киев на открытое военное столкновение в Донбассе, указал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Насыщение, а точнее перенасыщение Украины различными видами вооружений, к сожалению, могут вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны, а также представителей националистических группировок, находящихся в районах, граничащих с Луганской и Донецкой республиками, иллюзию непобедимости и подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения", - заявил Попов в интервью "Российской газете".

"Когда в регионе сконцентрировано такое количество вооруженных сил и военной техники, бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой", - отметил он.

Попов подчеркнул, что "снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми оборонительными вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны".