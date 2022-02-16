Захарова: реальную угрозу безопасности несут не учения Белоруссии и РФ, а шаги Запада

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Провокационные шаги Запада по наращиванию сил НАТО у рубежей Союзного государства России и Белоруссии являются реальной угрозой безопасности в регионе. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем партнеров прекратить нагнетать истерию, направить энергию в конструктивное русло. Реальную угрозу безопасности в регионе несут не проверки боеспособности России и Белоруссии, а провокационные шаги самого Запада по наращиванию сил НАТО на границе Союзного государства и накачка Киева вооружениями", - сказала она.

Цель кампании Запада против учений РФ и Белоруссии заключается в создании информационной завесы для накачки киевского режима оружием, отметила Захарова.

"Целью этой кампании стало создание информационной завесы для накачки вооружениями киевского режима", - сказала она. "Есть понимание того, что эта ситуация может быть использована киевским руководством к самоубийственной агрессии против Донбасса", - подчеркнула дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, западные СМИ намеренно скрывают от собственной аудитории открытую позицию России.