В Совбезе заявили, что Запад ведет против России операцию в рамках гибридной войны

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запад ведет против России тщательно спланированную информационную операцию в рамках концепции "гибридной войны". Такую оценку происходящего заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов изложил в интервью "Российской газете".

"По существу, в отношении России проводится тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции "гибридной войны", - отметил он.

Попов напомнил, что такая же картина наблюдалась накануне американского вторжения в Ирак. "Те же "неопровержимые данные разведки" о наличии у Ирака оружия массового поражения, незабываемая пробирка в руках Колина Пауэлла (госсекретаря США в 2001-2005 годы - прим. ТАСС) на заседании Совета Безопасности ООН", - пояснил он.

Попов сказал, что европейские страны, которые под давлением США увеличивают поставку боеприпасов на Украину, будут ответственны за весьма вероятные провокации Киева против ДНР и ЛНР. Он отметил, что под предлогом мнимой российской угрозы американцы вынудили своих союзников по НАТО "сплотить ряды и потребовали от них в разы увеличить переброски оружия и боеприпасов на Украину".

"Таким образом, европейские страны будут повязаны ответственностью за весьма вероятные провокации против ДНР и ЛНР со стороны Киева, в том числе с использованием всякого рода националистических формирований и наемников", - констатировал Попов.

Подготовка ВС РФ

Запад пытается контролировать любые перемещения Вооруженных сил России по ее же территории и ограничить их плановую подготовку, хотя сами США готовы расширять военное присутствие в Европе. Об этом заявил замсекретаря Попов.

"Делается очевидная попытка ограничить масштабы плановой оперативной и боевой подготовки российских вооруженных сил, а также поставить под контроль любые перемещения наших войск на национальной территории", - указал он.

Попов отметил, что одновременно с этим Вашингтон потребовал от союзников срочно разместить на своих территориях перебрасываемые из США войска и дать согласие на дополнительное развертывание контингентов американских вооруженных сил в перспективе. "То есть робким попыткам проявления самостоятельности ряда западноевропейских стран противопоставляется готовность США ужесточить контроль на Европейском континенте за счет своего расширенного военного присутствия", - пояснил он.

Информационная кампания против России

Информационная кампания против России нужна США, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем и реанимировать утрачиваемое мировое господство, сказал Попов. Он указал, что против Москвы сейчас проводится "тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции гибридной войны".

"В целом складывается впечатление, что одной из целей этой операции США является отвлечение внимания от своих собственных проблем (коих накопилось немало), а также от реализации Вашингтоном планов по реанимированию стремительно утрачиваемого господства в мире", - констатировал он.

О чем конкретно может идти речь, скоро станет ясно, добавил Попов. По его оценке, одним из таких проявлений могут быть решения предстоящего саммита НАТО, запланированного в конце июня 2022 года в Мадриде.

"На нем, как ожидается, будет приниматься новая стратегическая концепция блока, которая отразит изменившиеся условия безопасности. А в какую сторону США и их союзники изменяют эти условия безопасности, мы с вами видим", - заметил замсекретаря СБ РФ.