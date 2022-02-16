Захарова: НАТО намерена превратить Черноморский регион в арену для геополитических баталий

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс намерен превратить Черноморский регион в арену геополитических баталий и соперничества. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс может отправить боевые группы в Румынию. "Милитаризация Черноморского региона - давняя задумка НАТО, - указала она. - Альянс намерен превратить этот действительно мирный регион сотрудничества в очередную арену геополитических баталий, соперничества".