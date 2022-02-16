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Захарова заявила, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, как и на другие страны

Официальный представитель МИД добавила, что Москва проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не угрожает странам НАТО и другим государствам и не собирается на них нападать, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия странам НАТО не угрожает, нападать на них не собирается, равно как и <...> на другие страны, - сказала она. - Мы проводим миролюбивую политику, выступаем за сохранение мира".

Захарова также назвала "невозможнейшей чушью" утверждения НАТО, что российские войска рядом с границей Украины угрожают альянсу.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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