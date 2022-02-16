Путин и Болсонару выразили озабоченность ростом нестабильности в мире

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обеспокоены ростом нестабильности в разных регионах мира и выступают за мирное урегулирование конфликтов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их переговоров в среду в Кремле.

"Главы государств выразили озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира, разделяют мнение о необходимости урегулирования конфликтов мирными, дипломатическими способами в соответствии с нормами международного права, в том числе Устава ООН", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте российского президента.

Путин и Болсонару "договорились углубить российско-бразильскую координацию по тематике повестки дня Совета Безопасности ООН в целях внесения вклада в противодействие угрозам международному миру и безопасности в соответствии с целями и принципами Устава ООН, подтверждая приверженность мирному разрешению споров", указано в документе.

Как говорится в заявлении, Болсонару выразил Путину благодарность за поддержку Россией кандидатуры Бразилии на место постоянного члена реформированного Совета Безопасности ООН, а также избрания Бразилии непостоянным членом Совбеза Организации на период 2022-2023 годов.

Президенты России и Бразилии также отметили конструктивный характер сотрудничества в рамках "Большой двадцатки". "В этом контексте подтверждена роль Группы двадцати в качестве ведущего форума международного экономического сотрудничества", - указано в документе.

Лидеры двух стран высказались также за дальнейшее укрепление стратегического партнерства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), подчеркнули важность укрепления Всемирной торговой организации и "усиления ее направленности на расширение торговых потоков, увеличение инвестиций, а также на защиту принципов свободного рынка". Кроме того, президенты поощряют диалог между Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), говорится в заявлении.

Договор о запрещении ядерных испытаний

Путин и Болсонару подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Президенты подтвердили приверженность обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, являющегося основой режима нераспространения ядерного оружия, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как одного из ключевых элементов режима нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Лидеры также подтвердили поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и твердое намерение поощрять усилия и инициативы, направленные на укрепление авторитета ОЗХО и целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Помимо этого, Путин и Болсонару подчеркнули важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из опор системы международной безопасности, а также указали на необходимость укрепления этого документа, в том числе путем принятия юридически обязывающего протокола к нему.

Гонка вооружений в космосе

Путин и Болсонару выступили за содействие по предотвращению гонки вооружений в космосе. "Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в заявлении.

Путин и Болсонару "отметили сотрудничество в космической области и реализацию совместных проектов в области спутниковой навигации и слежения за космическим мусором, а также подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества в других областях, связанных с космической деятельностью в мирных целях", указано в заявлении.

Президенты обсудили и перспективы укрепления сотрудничества и двусторонних обменов в военной области, особо отметив проведение первых консультаций на уровне министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два", состоявшихся в рамках официального визита в Москву президента Болсонару.

Помимо этого, согласно заявлению, главы государств обозначили значительный потенциал развития сотрудничества и новых деловых инициатив в области энергетики, подчеркнув взаимодополняемость в нефтегазовой сфере, в областях обеспечения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Президенты выразили намерение углубить диалог по таким темам, как добыча углеводородов на морских месторождениях, развитие водородной и атомной энергетики.

Лидеры также отметили перспективы развития российско-бразильского технологического альянса в таких областях, как нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные технологии, исследования в области здравоохранения и мирового океана. Президенты выразили готовность поощрять контакты между университетами, исследовательскими институтами и новыми бизнес-проектами обеих стран.