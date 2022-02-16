Захарова: Запад все еще взаимодействует с "Белыми касками" для провокаций в Сирии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Западные спецслужбы продолжают взаимодействовать с "Белыми касками" для организации провокаций в Сирии, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Взаимодействие спецслужб западных государств <...>, в частности с "Белыми касками", в той или иной форме продолжается по сей день. Прежде всего на почве организации разного рода провокаций, которые призваны подорвать намечающееся общественное согласие, очернить правительство Сирии и тех, кто его поддерживает", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что в 2017 и 2018 году "Белые каски" инсценировали применение химоружия в Сирии, чтобы создать предлог для нанесения союзниками по НАТО ракетных ударов по сирийской территории.

"Несколько раз, в частности в апреле 2017 года, апреле 2018 года, организованные белокасочниками инсценировки использования химического оружия становились предлогом для нанесения союзниками по НАТО массированных ракетных ударов", - сказала она.

Захарова вместе с тем добавила, что Запад, заявляющий о вероятной российской агрессии, под "надуманным, созданным на свои же деньги предлогом" бомбил Сирию несколько лет назад.