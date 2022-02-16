Захарова: глава МИД Британии должна извиниться за ложь о "вторжении" РФ на Украину

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что глава МИД Британии Лиз Трасс должна извиниться за свои заявления, касающиеся якобы возможной агрессии России в отношении Украины.

"Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления - правда", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Глава МИД Британии Лиз Трасс стала лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины, сообщила Захарова.

"Все, сделанные ею (Трасс) утверждения полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном дезинформационную кампанию [о якобы возможной агрессии РФ], во многом она и стала ее лицом", - сказала она.

Официальный представитель МИД заявила, что Британия должна доказать отсутствие своих намерений ни на кого нападать, Россия, в свою очередь, не раз сообщала о том, что не планирует вторжения куда-либо.

"Мы уже не в первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться, с ними не так все очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений", - сказала она.