МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ дать оценку нетерпимой ситуации с правами человека в Латвии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская сторона призывает профильные международные структуры дать оценку нетерпимой ситуации с правами человека в Латвии на фоне решения суда Риги приговорить местного общественного деятеля, правозащитника и антифашиста Александра Гапоненко к полутора годам тюремного заключения по трем политическим статьям. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала соответствующий судебный процесс в Латвии "примером лицемерия", который демонстрирует, что латвийские власти, "используя высокие слова и очень правильные международные документы, на самом деле им не привержены". "Как только кто-то использует неофициальную точку зрения, то сразу же вся демократия заканчивается, свобода слова сразу куда-то уходит, заметается, чтобы не тявкала и не мешала", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что "сквозь политизированный приговор" Александра Гапоненко "еще раз напомнил о мрачной атмосфере просто настоящего политического террора, произвола в отношении представителей гражданского общества" в Латвии. "Мы настаиваем, чтобы профильные международные организации дали принципиальную оценку нетерпимой ситуации с правами человека в этой прибалтийской стране, которая использует просто натуральное карательное правосудие для борьбы с инакомыслием, - резюмировала она. - И мы полностью разделяем мнение известного правозащитника Александра Брода, о том, что структуры ООН, ОБСЕ, Совета Европы проявляют постыдное равнодушие, не поддерживая Александра Гапоненко".

О деле Гапоненко

Суд Видземского предместья Риги 8 февраля признал Гапоненко виновным по трем статьям уголовного кодекса и приговорил его к году и шести месяцам тюремного заключения условно и двум годам пробационного надзора, сообщила корреспонденту ТАСС его адвокат Имма Янсоне. По ее словам, Гапоненко не признает себя виновным, а это решение суда первой инстанции будет обжаловано.

Прокуратура ранее выдвинула Гапоненко обвинения по трем статьям Уголовного закона Латвии: по части 2 статьи 78 ("Разжигание национальной, этнической или расовой вражды"), по части 1 статьи 80 ("Деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным конституцией способом") и части 1 статьи 81 ("Помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвии"). Преследование Гапоненко связано с его публицистической деятельностью.

В декабре 2020 года суд в Латвии вынес приговор Гапоненко по другому уголовному делу о разжигании межнациональной розни, присудив ему один год тюрьмы условно и два года надзора полиции. Сам правозащитник связывал свое уголовное преследование с активной деятельностью против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, а также публикациями в социальных сетях.