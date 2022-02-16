Захарова сообщила, что США хотят отвоевать у России европейский газовый рынок

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вашингтон стремится отвоевать у России европейский газовый рынок, поэтому дестабилизация ситуации на Украине была выгодна на протяжении всех этих лет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Энергетическое сотрудничество России со странами Европы, которое как кость в горле застряло у Вашингтона, которому нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа. Поэтому дестабилизация ситуации на Украине, через которую в Европу шел наш газ, была выгодна на протяжении всех этих лет", - сказала дипломат.

"Северный поток - 2" - проект, который они всячески пытались затормозить, не дать вообще ему появиться, потом остановить строительство, потом придумать, почему он не может быть сдан в эксплуатацию, а сейчас еще и навалиться всем миром, попытаться это сделать, придумав очередную некую российскую "угрозу", чтобы под этим предлогом ввести еще больше санкций и еще больше получить аргументов, чтобы напугать европейцев перспективой неполучения от нас энергоресурсов", - добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия является надежным поставщиком газа, других энергоресурсов и для Европы, и для стран других регионов. "На протяжении десятилетий поставляли, поставляем и будем поставлять [энергоресурсы], делать это на взаимовыгодных условиях", - отметила она.