Совбез РФ: Запад должен четко осознать, что Россия ему не враг и с ней лучше дружить

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мир неуклонно становится многополярным, и западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью "Российской газете".

"Мир уверенно и неуклонно становится многополярным. Западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением", - сказал он.

По словам Попова, "несмотря на напряженную военно-политическую обстановку, хочется верить и надеяться, что разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов".