Совбез РФ: США создали возможности для быстрого наращивания войск у российских границ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вашингтон создал инфраструктуру, которая позволяет ему быстро увеличивать группировки войск в других странах, в том числе вблизи российской границы. Об этом замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил в интервью "Российской газете".

Он отметил, что Пентагон развернул и постоянно совершенствует систему передового базирования американских войск, которая является крупнейшей в мире по размаху, составу привлекаемых сил и средств, а также затратам на ее содержание.

"В целях обеспечения быстрого наращивания группировок войск (сил) на территории союзных иностранных государств, в том числе вблизи российской границы, созданы запасы материально-технического имущества и необходимая инфраструктура для приема соединений и частей усиления", - указал Попов.

Замсекретаря Совбеза пояснил, что сейчас в распоряжении вооруженных сил США имеется до 900 военных объектов на территории 58 зарубежных стран. "Наиболее важные из них - это объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты, - перечислил он. - Расходы на их содержание составляют порядка $25 млрд ежегодно".

Идея неминуемости войны

Поддержание идеи о неминуемости войны с крупными странами, в первую очередь с Россией, помогает США оправдывать необходимость огромного военного бюджета, считает Попов. "Оправдание огромного военного бюджета США из года в год предполагает поддержание видимости неминуемой войны с другими крупными державами, в первую очередь с Россией, что систематически выливается в провокационные действия", - сказал он.

Представитель Совбеза акцентировал внимание на том, что, имея колоссальный военный бюджет, руководство США считает возможным обеспечивать свое военное присутствие во всех регионах мира, где может возникнуть экономический интерес у Вашингтона. По его словам, "там создаются очаги политического и военного напряжения, что позволяет Соединенным Штатам поддерживать необходимый уровень управляемости в подконтрольных регионах". Кроме того, отметил Попов, это позволяет демонстрировать свой флаг другим мировым игрокам, которые могли бы претендовать на некие экономические преференции с данных территорий.