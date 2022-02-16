СБ РФ: силы ОДКБ были в Казахстане по приглашению властей, а США в Ирак не приглашали

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские военные в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были направлены в Казахстан по приглашению президента этой страны и не привлекались к боевым действиям, чего нельзя сказать о военных США в Ираке, Афганистане и Сирии, напомнил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью " Российской газете ".

Таким образом он прокомментировал сделанные госсекретарем США Энтони Блинкеном заявления о том, что русских "бывает сложно заставить уйти", когда они оказались "в твоем доме". Такие высказывания Блинкен позволил себе, говоря о вводе сил ОДКБ в Казахстан во время январских событий. Попов отметил, что миротворческий контингент ОДКБ находился в Казахстане по коллективному решению и по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

"Хотелось бы спросить того же Блинкена: а кто приглашал США в Сирию, Афганистан или Ирак? Перечень стран, подвергшихся американскому вторжению и разграблению, можно перечислять долго. США, по подсчетам экспертов, после окончания Второй мировой войны развязали или приняли участие более чем в двух сотнях войн и вооруженных конфликтах, то есть по 3-4 вооруженных конфликта в год. Это разве говорит о миролюбивой политике Вашингтона?" - задался вопросом Попов.