СБ: Запад сопровождает слова о "вторжении" РФ на Украину собственной военной активностью

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не впервые слышит воинственные высказывания Запада в свой адрес, но сейчас они сопровождаются ссылками на неведомые "разведданные" о планах Москвы по "вторжению" на Украину, а также пропагандистской кампанией и военной деятельностью. Об этом замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил в интервью " Российской газете ".

Он пояснил, что воинственные высказывания отдельных политических деятелей стран Запада в свой адрес для Москвы не в новинку, и Россия прекрасно знает, чего они стоят.

"Другое дело, что эти заявления сегодня сопровождаются ссылками на неведомо откуда полученные "разведданные" о якобы готовности российских войск вторгнуться на Украину, разнузданной пропагандистской кампанией и конкретной военной деятельностью", - заметил Попов.

Он напомнил фразу, которую еще в XIX веке произнес русский публицист, поэт, один из лидеров славянофильского движения Иван Аксаков: "Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли".

С тех пор ничего, по сути, не изменилось, констатировал замсекретаря Совбеза. "Только теперь все воинственные устремления европейских стран строго контролируются и направляются их заокеанским "старшим братом" - США", - добавил он.