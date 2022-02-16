Захарова сообщила, что действия Запада не направлены на восстановление Сирии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Действия западных стран направлены не на восстановление Сирии и содействие консолидации общественных сил, а на то, чтобы "развести людей по разным углам". Россия призывает международных партнеров оказать помощь мирным гражданам республики, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вам не оружие старое поставлять Украине. Это призыв к помощи мирным гражданам, которым Россия помогла выжить, когда на них напали международные террористы, - сказала Захарова. - Вот это уже в планы не входит, когда надо поить, кормить, лечить <...>. Это все Запад не интересует. Развиваются фонды, собираются деньги, их пускают в основном на поддержку оппозиционных сил, на то, что не содействует консолидации общественных сил в Сирии, а, наоборот, призвано даже в моменте преодоления основной фазы контртеррористической операции так или иначе людей разводить по разным углам. Это наши натовские партнеры умеют делать прекрасно".

Дипломат отметила, что Запад с началом сирийского конфликта активно поддерживал силы, которые выступали против законных властей, и долгое время просто не замечал все нарастающее присутствие в их рядах радикалов и террористов. Более того, оказывалось массированное финансовое содействие "публике, которая слетелась на сирийскую землю со всего мира", указала Захарова. "На поддержку гражданской инфраструктуры, ее восстановление, запуск мирной жизни и копеечки не найдется", - добавила она.

"Тогда деньги были, - продолжила дипломат. - Кого же поддерживали: экстремистов и боевиков, с ними откровенно заигрывали в надежде, что они внесут свой вклад в дело свержения режима [президента Сирии Башара] Асада, на это было поставлено все". По словам Захаровой, даже появление на сцене "такого монстра, как ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), не до конца отрезвило тех, кто считает, что для достижения геополитических целей хороши все средства".

Захарова также обратила внимание, что в той или иной форме продолжается по сей день взаимодействие спецслужб западных государств с запрещенными структурами и неправительственной организацией "Белые каски", а фабрикация химических обвинений и иных лжесвидетельств о якобы имевших место преступлениях Дамаска стала ведущим трендом в информационной войне Запада против Сирии. "Нам сегодня рассказывают о некой потенциальной российской агрессии и просят ответить, сохраняем ли мы намерение "напасть" на Украину, те, кто пару лет назад бомбил Сирию под надуманным, созданным на свои же деньги предлогом, - заявила дипломат. - Такое лицемерие для нас ничем новым не является".

Как отметила Захарова, из Вашингтона доносятся заявления о том, что Россия якобы может сфабриковать некий повод для вторжения на Украину. "Да нет, это не Россия фабрикует поводы для вторжения. Это "Белые каски", это умеренные террористы на деньги Вашингтона, Лондона и других натовских государств и ячеек формируют и создают эти самые поводы для нанесения ударов", - заключила официальный представитель МИД РФ.