Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили выполнение трехсторонних заявлений по Карабаху

БАКУ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху. Об этом в среду сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Байрамов обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, добавили в МИД Азербайджана.

В ходе переговоров затронута и азербайджано-российская повестка. "Учитывая, что в текущем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между нашими странами, министры обсудили предстоящие в этой связи мероприятия", - отмечается в сообщении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января 2021 года на встрече в Москве достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Для этих целей решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран.