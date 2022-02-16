РФ готова всесторонне содействовать проведению саммита РИК в Китае

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия готова всячески способствовать следующему саммиту в формате Россия - Индия - Китай (РИК), который пройдет в Китае. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Россия неизменно готова и далее всесторонне содействовать укреплению диалога в этом формате трех крупнейших государств Азии, которые несут особую ответственность за обеспечение безопасности и совершенствования архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитию экономической интеграции на евразийском пространстве", - сказала она.

Захарова указала, что на сегодняшний день вопрос проведения саммита РИК находится в ведении китайской стороны.

Как отметила дипломат, организатором первого после перерыва саммита РИК, который состоялся на полях встречи Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года выступила Россия. "Затем, согласно принятому в "тройке" порядку ротации, в соответствии с расположением букв в английской аббревиатуре РИК, мероприятие на уровне лидеров в июне 2019 года в Осаке также в привязке к заседанию "двадцатки" взялась организовывать Индия", - напомнила она.

"В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире и волнами пандемии в различных странах в период с 2020 по 2021 года саммиты РИК не проводились", - добавила она.