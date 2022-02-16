Захарова заявила, что минские соглашения являются безальтернативными

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минские соглашения являются безальтернативной основой решения конфликта на Украине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Во-первых, минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе, - сказала она. - Я хотела бы напомнить, что в феврале 2015 года, когда был подписан [минский] комплекс мер, Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им гарантированного конституцией особого статуса и проведения децентрализации страны, как бы она ни называлась".

"Что касается обращения, <...> я хотела бы вас все-таки еще раз обратить к словам президента. Мы должны сделать все для решения существующей проблемы этого конфликта, проблемы Донбасса, исходя в первую очередь из тех возможностей, которые не до конца реализованы по исполнению минских соглашений, которые имеются", - добавила Захарова.

При этом дипломат отметила, что минский комплекс мер еще далек от полной реализации. "Реализован антиплан, реализован анти-Минск, если можно так сказать, путем принятия на Украине за последние годы законов, которые явно ему противоречат", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Госдума во вторник поддержала обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, но такое признание не коррелирует с минскими соглашениями.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские договоренности, согласованные в феврале 2015 г. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Представители украинских властей регулярно делают заявления о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против предоставления особого статуса Донбассу и всячески затягивает переговоры в Контактной группе.