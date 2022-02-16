Замглавы МИД РФ призвал возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко считает необходимым возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом он заявил в среду по итогам прошедшей в Тирасполе встречи с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Считаем, что пробуксовка процесса урегулирования, которую мы наблюдали в прошлые годы, должна подойти к концу. В этом году мы все-таки рассчитываем, что работа формата "пять плюс два" и в принципе процесс всеобъемлющего урегулирования возобновится на системной плановой основе. И мы проведем несколько встреч в этом году", - приводит пресс-служба главы Приднестровья слова Руденко. Он указал на "безальтернативность ключевого формата", отметив, что "Кишинев и Тирасполь заявили о готовности конструктивно подходить к процессу возобновления переговоров как в этом формате, так и по другим трекам".

"С учетом того, что формат "пять плюс два" - ключевая, центральная переговорная площадка, Российская Федерация со своей стороны будет всячески оказывать содействие, чтобы эти переговоры привели к какому-то конкретному результату", - отметил российский дипломат. Красносельский выразил надежду на возобновление диалога в этом формате "уже весной". По его словам, "основная концепция формата "пять плюс два" - это исполнение достигнутых ранее договоренностей".

Накануне Руденко провел переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. Молдавская сторона также поддержала идею возобновления переговоров, которые начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в республике с 2019 года. В последние два года стороны не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "пять плюс два". В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и Тирасполем. Кроме того, власти Приднестровья обвинили Молдавию в давлении и невыполнении договоренностей, а также приостановили в ответ действие ряда соглашений.

После избрания на пост президента Молдавии Майя Санду сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и объявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья, как это делали ее предшественники. На прошлой неделе Санду обвинила Россию в причастности к вооруженному конфликту 1992 года. Красносельский эти обвинения отклонил, отметив, что российские миротворцы, прекратив кровопролитие, спасли жизни как приднестровцев, так и молдаван.