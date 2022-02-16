На близких позициях. Путин и Болсонару провели плодотворные переговоры в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который накануне прибыл в Москву с официальным визитом.

По оценке обоих лидеров, состоявшийся между ними обстоятельный обмен мнениями был конструктивным и плодотворным. Глава российского государства особо отметил, что по многим вопросам позиции двух стран близки или совпадают.

Путин с благодарностью принял приглашение Болсонару посетить Бразилию с визитом, даты поездки будут согласованы позднее.

ТАСС собрал ключевые высказывания президентов, сделанные перед началом переговоров и по их итогам.

Восстановление связей

В отличие от состоявшихся на днях встреч Путина с президентом Франции и канцлером Германии, беседа российского лидера с бразильским коллегой проходила без дополнительной социальной дистанции, перед ее началом Путин и Болсонару обменялись рукопожатиями.

Назвав Бразилию ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке, Путин отметил, что отношения двух стран, так или иначе прерванные в связи с пандемией коронавируса, восстанавливаются. В частности, рост товарооборота составил 87%.

Болсонару заявил о "чувстве солидарности с Россией" и назвал свой визит в Москву "сигналом для всего мира" о том, что отношения двух стран "имеют хорошие перспективы".

Оценка итогов

Путин охарактеризовал переговоры как "весьма обстоятельные и конструктивные". Болсонару согласился с этим мнением, назвав повестку дня "плодотворной".

В принятом по итогам встречи совместном заявлении президенты "приветствовали выход двусторонней торговли на допандемийный уровень и вновь подтвердили взаимную заинтересованность в расширении и диверсификации номенклатуры двусторонней торговли за счет увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью, а также экономического сотрудничества", сделав акцент на таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, защита окружающей среды, оборона, наука и технологии, образование и культура.

Российский лидер особо отметил, что госкорпорация "Росатом" "готова участвовать в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии".

Среди прочих конкретных проектов сотрудничества Путин упомянул работу по локализации производства в Бразилии вакцины "Спутник V".

На сходных позициях

По словам российского президента, в ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике было констатировано, что по многим вопросам позиции двух стран близки или совпадают. Москва и Бразилиа поддерживают многополярное мироустройство, которое опирается на международное право, и твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

Путин и Болсонару "договорились углубить российско-бразильскую координацию по тематике повестки дня Совета Безопасности ООН". Президент Бразилии поблагодарил российского коллегу за поддержку Россией кандидатуры Бразилии на место постоянного члена реформированного Совета Безопасности ООН, а также избрания Бразилии непостоянным членом Совбеза Организации на период 2022-2023 годов.

Президенты России и Бразилии также отметили конструктивный характер сотрудничества в рамках "Большой двадцатки", высказались за дальнейшее укрепление стратегического партнерства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и поощрение диалога между Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Главы государств подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Путин и Болсонару указали на важность начала диалога по тематике охраны лесов в целях наращивания двустороннего сотрудничества в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата. В их совместном заявлении напоминается, что в РФ и Бразилии находятся крупнейшие лесные массивы в мире - российская тайга и бразильская Амазония.

На высшем уровне

Подготовка к визиту президента Бразилии в Москву проходила в обстановке дипломатического давления со стороны США, которые пытались добиться отмены поездки. Как отмечала газета Folha de S.Paulo, цель таких усилий Вашингтона заключалась в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.

После почти трехчасовых переговоров Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил Путина в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В предыдущий раз Путин посещал Бразилию с двухдневным визитом в ноябре 2019 года для участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).