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Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на юго-востоке Украины

Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на юго-востоке Украины - МИД РФ.

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Захарова: Запад должен сам доказывать, что не имеет агрессивных планов в отношении России
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