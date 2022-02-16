Вершинин: Россия отмечает рост интереса к работе ОДКБ со стороны стран региона

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия отмечает растущий "позитивный интерес" к работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) со стороны стран региона. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.

"Отмечаем все более растущий позитивный интерес к работе ОДКБ со стороны отдельных стран региона, а также отдельных организаций, прежде всего в отношении опыта противодействия ОДКБ новым вызовам и угрозам, включая терроризм, связанный с ним экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик", - сказал он.

По словам Вершинина, приоритетной темой в повестке дня ОДКБ была и остается ситуация в Центральной Азии, прежде всего с учетом фактора Афганистана. "Организация принимает превентивные меры по купированию угроз, исходящих в том числе с территории этой страны", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что на регулярной основе проводятся комплексные учения, осуществляются уже доказавшие высокую эффективность операции по борьбе с незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, а также осуществляется комплекс оперативно-профилактических мероприятий антитеррористического характера. "Для эффективного противодействия всем этим вызовам налажен диалог с ключевыми ооновскими структурами", - добавил Вершинин.