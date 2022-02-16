Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили Закавказье и гарантии безопасности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в среду по телефону ситуацию в Закавказье и вокруг российских инициатив по обеспечению гарантий безопасности.

"Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Особое внимание уделено ситуации в Закавказье, в первую очередь процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, - говорится в сообщении МИД РФ. - В этом контексте подчеркнута важность неукоснительного соблюдения всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года".

Как отметили в МИД РФ, стороны также рассмотрели "ход обсуждения российских инициатив о путях обеспечения устойчивых правовых гарантий безопасности". "Выражено общее мнение о необходимости наполнить реальным содержанием одобренные в ОБСЕ на высшем уровне обязательства стран-участниц по обеспечению равной и неделимой безопасности в Евроатлантике", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, министры обсудили перспективы развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, "включая график предстоящих контактов".