Партийные списки на выборах депутатов гордумы отменили в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты муниципалитета (гордумы) Ярославля в среду внесли изменения в устав города и отменили смешанную систему на выборах в муниципалитет. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ярославля.

"Сегодня на заседании муниципалитета большинством голосов депутаты поддержали внесение изменений в Устав города, которые предполагают переход со смешанной избирательной системы на мажоритарную на выборах в муниципалитет. Если раньше депутаты избирались и по одномандатным округам, и по партийных спискам, то после изменений будут избираться только по одномандатным округам", - говорится в сообщении.

Ближайшие выборы депутатов муниципалитета состоятся в единый день голосования в этом году. Как отметили в пресс-службе, в городе увеличится количество избирательных округов, при этом их площадь уменьшится. По мнению депутатов, это поможет выстраивать более эффективное взаимодействие с избирателями. В муниципалитет будет избрано 38 депутатов.

Ранее для жителей Ярославля был проведен онлайн-опрос на тему отмены партсписков, организованный Институтом развития стратегических инициатив. В нем приняли участие более 12 тысяч человек. Также проводились публичные слушания.