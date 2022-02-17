Примаков заявил, что Вучич готов сам возглавить "Бессмертный полк" в Сербии

БЕЛГРАД, 17 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич полностью поддержал празднование 9 мая в стране и проведение "Бессмертного полка", более того, сербский лидер лично готов возглавить это шествие. Об этом в среду рассказал корреспонденту ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков по итогам прошедших в Белграде переговоров с сербским лидером.

"Смысл нашей сегодняшней встречи для нас был [в том, чтобы] высказать благодарность президенту за то, как много он делает и собирается делать по нескольким направлениям, которые для нас в Сербии сейчас важны. Начиная от его высказанного намерения поддержать [восстановление] русской церкви на месте гибели полковника Раевского, [за что] мы очень благодарны ему и надеемся, что его внимание к этому проекту не будет меньше. Я сказал ему огромное спасибо за поддержку празднования 9 мая, "Бессмертного полка", у него есть интересное, очень живое отношение к этому, он даже сказал, что если позволит карантин, то "Бессмертный полк" в Сербии будет вторым [по численности] после Москвы, он сам готов идти впереди этого шествия", - заявил Примаков.

"Обсуждалось также увековечивание памяти Петра Великого, по указу которого впервые школьные учителя начали работать в Сербии в 1724 году в Сремски-Карловцах, там до сих пор находится старейшая гимназия в Сербии, установка там бюста Петра, ему тоже эта идея очень понравилась. Еще несколько проектов, таких как продолжение работы дискуссионных площадок - "Белградский диалог" либо Валдайская конференция, которая в прошлом году здесь прошла. Ему, насколько я понимаю, эти форматы очень интересны, может быть, мы сделаем в Белграде региональную дискуссионную площадку. Патриарх и президент поддержали доставку сюда Благодатного огня из Иерусалима на Пасху, что важно в символическом смысле для Сербии как православной страны, сегодняшнее открытие научного института тоже обсуждалось", - сообщил глава Россотрудничества.

"Это был очень благожелательный диалог", - резюмировал он.

Как ранее сообщила пресс-служба президента Сербии, в ходе переговоров Вучича с Примаковым обсуждалось научное и культурное сотрудничество Сербии и России. Вучич и Примаков рассмотрели конкретные предложения по укреплению культурного сотрудничества, например регулярные обмены выставками, гастроли театральных и оперных коллективов, а также сотрудничество в образовании, подразумевающее популяризацию русского языка и регулярный обмен студентами при повышении числа стипендий на образование. Вучич поблагодарил Россию за помощь в украшении мозаикой внутреннего убранства крупнейшего сербского храма святого Саввы. Он подчеркнул важность российской поддержки в вопросе сохранения культурных сокровищ ЮНЕСКО в Косове и Метохии.