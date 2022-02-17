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Захарова указала на противоречивость действий Зеленского в отношении СМИ на Украине

Политика президента Украины выглядит как игра, считает официальный представитель МИД

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивость действий президента Украины Владимира Зеленского в отношении работы СМИ в стране, отметив, что эта политика выглядит как игра.

"Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Все, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись - капут демократии", - написала она в среду в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область призвал усилить влияние украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса, чтобы "противодействовать российской пропаганде".

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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