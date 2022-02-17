Захарова назвала позором заявления из Вашингтона о планах "вторжения" России на Украину

В комментарии телеканалу "Звезда", размещенном в Telegram-канале дипломата, она обратила внимание на то, что официальный Киев, который неоднократно на протяжении многих лет говорил, что страдает от российской "агрессии", в этот раз постоянно заявлял о том, что никакого "вторжения" не наблюдает, и "очень просил западных кураторов" снизить обороты, потому что они разрушают все на Украине: от экономики и инвестиций до хотя бы какого-то минимального общественного спокойствия.

"Может быть, это они [в США] полагают нормальным использовать вот так ситуацию для какого-то своего собственного реванша - что-то пошло не так тогда, и нужно вновь столкнуть страны, народы, обречь людей на мучения, на страдания просто для того, чтобы потешить собственное самолюбие, и в том числе готовы идти настолько далеко, чтобы снабжать собственного президента - президента США - такими искаженными фальсифицированными данными, - сказала Захарова. - Выходили все по очереди, от Псаки, Прайса, Блинкена, Салливана, Нуланд, и рассказывали о наличии у них на руках данных разведки. Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? [Данные] о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдет, стопроцентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата: дата 48 часов, от 24 [часов] а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е, а может быть в час ночи, а может быть в четыре утра".

"Что это такое за уровень? Это кто вообще все исполняет? Это великая страна, это страна, у которой есть ядерное оружие? Это вот это лидер современного свободного мира? Это вот это развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным? <...> Да где же они такие данные берут, на основе которых стряпают подобные официальные заявления своих представителей?", - добавила Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.