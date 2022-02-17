Вершинин обсудил с постпредами ОДКБ при ООН сотрудничество организаций в миротворчестве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и постоянные представители государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при ООН обсудили в среду развитие сотрудничества организаций в области миротворчества.

"Подтверждена общая позиция относительно необходимости дальнейшего сопряжения усилий двух организаций в целях эффективного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, а также в пользу развития их сотрудничества в области миротворчества", - говорится в опубликованном в четверг сообщении российского дипведомства.

В МИД также отметили, что стороны обменялись мнениями по различным аспектам деятельности ОДКБ с акцентом на координацию усилий ее участников на площадке ООН по наиболее актуальным вопросам повестки дня всемирной организации.

Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа расширение участия РФ и ОДКБ в операциях всемирной организации по поддержанию мира.

"Состоялось подробное рассмотрение вопросов расширения участия РФ и ОДКБ в ооновских операциях по поддержанию мира", - говорится в сообщении российского дипведомства. Там уточняется, что встреча прошла в среду.

"Обсуждались деятельность миротворческих миссий ООН в Мали и ЦАР (Центрально-Африканской Республике - прим. ТАСС), задачи обеспечения мониторинга ООН ситуации на земле в Ливии, а также проблемы, с которыми сталкивается Миссия ООН по делам временной администрации в Косово", - указали в ведомстве.