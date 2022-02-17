Глава Рязани Юлия Рокотянская досрочно сложила полномочия

ТАСС, 17 февраля. Депутаты Рязанской городской думы на внеочередном заседании единогласно проголосовали за досрочное освобождение от должности председателя думы, главы Рязани Юлии Рокотянской, которая ранее подала соответствующее заявление. Исполнение обязанностей главы Рязани возложено на первого заместителя председателя гордумы Ларису Максимову, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Рязанской городской думы.

"Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Юлии Рокотянской был рассмотрен на внеочередном заседании Рязанской городской думы 17 февраля. Решением депутатов она освобождена от должности в связи с отставкой по собственному желанию. Также с 17 февраля 2022 года досрочно прекращены полномочия Юлии Рокотянской как депутата Рязанской городской думы, избранного по единому избирательному округу от партии "Единая Россия", - сообщили в пресс-службе.

Исполнение обязанностей главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы возложено на первого заместителя Ларису Максимову до избрания нового главы муниципального образования.

Как сообщается на сайте городской думы, коренная жительница Рязани Юлия Рокотянская родилась 27 июля 1977 года. В сентябре 2018 года одержала победу на выборах депутатов Рязанской городской думы третьего созыва в составе списка партии "Единая Россия". Большинством голосов депутатов избрана главой муниципального образования, председателем городской думы.

В июне 2021 года широкий резонанс получило высказывание Юлии Рокотянской, которая, подводя итоги заседания городской думы, пригласила депутатов почтить память погибших в День памяти и скорби и поздравила всех с "наступающим праздником". После этого мэр Рязани назвала свои слова оговоркой и принесла публичные извинения.