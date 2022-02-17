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Кризис на Украине

Лавров заявил, что эскалация вокруг Украины развивается в умах политиков и СМИ на Западе

Министр иностранных дел РФ отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "активно эту ситуацию развивает"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации вокруг Украины развивается в умах политиков и СМИ на Западе, вопросы о ее преодолении надо адресовать туда. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в четверг.

"Вся ситуация развивается не у нас на территории, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании. Ну и, конечно, господин [генсек НАТО Йенс] Столтенберг активно эту ситуацию развивает. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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